В Подмосковье начинается регистрация на детские дистанции в рамках кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN»

Через два дня в Подмосковье начнется регистрация на детские дистанции в рамках кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

Бегунам в возрасте от четырех до одиннадцати лет будут доступны дистанции протяженностью триста и шестьсот метров. Оставить заявку на участие можно по ссылке.

В Минспорте региона напомнили, что заключительный легкоатлетический старт проекта «Суперлига Подмосковья» состоится в октябре в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Там подготовили дистанции протяженностью три, пять, десять километров, а также 21,1 километра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в Московской области введут тринадцать крупных спортивных объектов.

*Возрастное ограничение 4+