В подмосковных зонах отдыха укладываются удобные и безопасные покрытия

Для каждой зоны отдыха есть свои технологии. На основных прогулочных дорожках укладывается бетонная плитка, при устройстве трасс для велосипедистов применяется асфальтобетон, у воды используются деревянные настилы. Особое внимание самым маленьким посетителям парков. Чтобы не случилось травм, детские площадки имеют покрытие из резины.

При этом дорожки имеют не только практическое значение, но и являются важным элементом украшения зон отдыха и досуга.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в сбыте наркотиков.