В подмосковных зонах отдыха укладываются удобные и безопасные покрытия
Фото: [Министерство благоустройства МО]
Специалисты Министерства благоустройства Московской области уделяют большое значение аллеям, детским площадкам и велодорожкам. Главные критерии — комфорт, безопасность и экологичность.
Для каждой зоны отдыха есть свои технологии. На основных прогулочных дорожках укладывается бетонная плитка, при устройстве трасс для велосипедистов применяется асфальтобетон, у воды используются деревянные настилы. Особое внимание самым маленьким посетителям парков. Чтобы не случилось травм, детские площадки имеют покрытие из резины.
При этом дорожки имеют не только практическое значение, но и являются важным элементом украшения зон отдыха и досуга.
Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в сбыте наркотиков.