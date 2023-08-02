В Подмосковье определились финалисты губернаторского турнира по голболу

Команды по голболу из Королева и Мытищ сыграют в решающем матче розыгрыша Кубка губернатора.

В игре за третье место встретятся подольчане и одинцовцы. Это стало известно после предварительного соревнования. Заключительные матчи турнира состоятся в Щелкове. Подобное соревнование проходит в регионе впервые.

Голбол — игра для незрячих и слабовидящих, входит в программу Паралимпийских игр. Развивается более чем в ста странах.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого, угрожавшего женщине убийством молотком.