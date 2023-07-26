В Подмосковье откроют лыжероллерную трассу

В Дубровицком лесопарке, расположенном в Подольске, на финишную прямую вышли работы по оборудованию трассы для гонок на лыжероллерах.

Как отмечают в региональном Министерстве благоустройства, обновление одного из любимых мест отдыха горожан ведется по губернаторской программе «Парки в лесу».

Помимо лыжероллерной трассы, которая откроется в субботу, на первом этапе благоустройства обустроена и площадка для воркаута. Будут также установлены пункты питания, проведено освещение.

Ранее сообщалось, что подмосковный школьник выиграл всероссийский конкурс.