Подмосковный школьник выиграл всероссийский конкурс

В детской крымской здравнице «Артек» прошел финальный этап Всероссийского конкурса «Большая перемена». В почетном списке лауреатов Александр Кокорев из Ногинска.

Как отмечает пресс-служба регионального Министерства образования, в «Артеке» собрались 700 претендентов на главный приз. Жюри отобрало из них 300 лучших участников, среди которых оказался и ученик Ногинской гимназии. Ребятам предстоит увлекательное путешествие из Санкт-Петербурга во Владивосток с посещением озера Байкал, космодрома Восточный и других интересных мест. Таков главный приз фестиваля.

В ходе путешествия школьники примут участие в образовательной и культурной программах.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде побывал главный хоккейный трофей России.