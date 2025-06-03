В Подмосковье открылась регистрация на первенство и чемпионат по гольфу

Федерация гольфа Московской области открыла регистрацию на два крупнейших региональных турнира этого сезона — Первенство и Чемпионат региона. Об этом сообщили в пресс-службе федерации.

Первенство проведут среди юниоров с 30 июня по 2 июля на поле Гольф & Яхт-клуба «Пестово». Второй турнир организуют с 27 по 29 августа, его главным партнером выступит компания «Лига Ставок». Он состоится в Golf & Country Club Agalarov, поле которого спроектировано архитектором Кэлом Олсеном.

«Мы видим, как с каждым годом растет уровень подготовки игроков, усиливается конкуренция, расширяется география участников. Это говорит о том, что Подмосковье становится сильным центром притяжения для российского гольфа», — отметил первый вице-президент Федерации гольфа региона Алексей Жарич.

Программа соревнований включает один тренировочный день и два игровых. Участниками станут сильнейшие спортсмены сборной команды региона, в том числе Алиса Молоканова, Александра и Снежанна Сивовы и другие. Заявки принимаются здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.