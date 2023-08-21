В Подмосковье открывается выставка профессионального футболиста и художника

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в коллекции художника свыше 200 работ — натюрморты, портреты, пейзажи и исторические композиции.

За свою спортивную карьеру 57-летний Андрей Шагаров выступал за несколько подмосковных клубов. Его хорошо помнят болельщики в Орехове-Зуеве, Коломне, Люберцах, Электростали и других городах. Форвард чудом выжил в страшной аварии на Горьковском шоссе в 2004 году, когда разбилась почти вся ореховская команда «Знамя труда». В настоящее время Андрей работает детским тренером в родном Куровском, а в свободное время пишет картины.

Выставка продлится три недели. Подробности — на сайте музея.

В подмосковных Люберцах идет реконструкция самого протяженного проспекта.

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