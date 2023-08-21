В подмосковных Люберцах идет реконструкция самого протяженного проспекта

В Люберцах по поручению губернатора Андрея Воробьева идет реконструкция Октябрьского проспекта — важнейшей городской транспортной артерии.

Строительные бригады завершили монтаж всех 140 балок пролетного строения путепровода и приступили к устройству гидроизоляции, сообщили в Минтрансе Подмосковья. После этого будет уложен асфальт, установлено ограждение. Готовность объекта составляет 80 процентов общего объема работ. Уже в сентябре должно начаться движение.

Четырехполосный путепровод протяженностью 473 метра разгрузит транспортные потоки и улучшит пропускную способность Октябрьского проспекта. Специалисты полагают, что проезд по трассе сократится на 20-30 минут.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье активно заготавливается сено для скота.