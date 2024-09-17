В Подмосковье отремонтировали 25 региональных дорог, ведущих к спортучреждениям

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали покрытие на двадцати пяти участках региональных дорог, ведущих к спортивным учреждениям, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы прошли в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего отремонтировано около семидесяти километров дорог, ведущих к спортивным комплексам, ФОКам и стадионам.

Комфортный проезд обеспечен к спортивным объектам в восемнадцати округах, в том числе в Истре, Раменском, Наро-Фоминске, Домодедово и Серпухове, указал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Ежегодно при формировании программы ремонта большое внимание уделяют подъездным дорогам к местам социального притяжения — к образовательным, медицинским и спортивным учреждениям, а также к туристическим местам Подмосковья», — подчеркнул глава областного Минтранса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье введут свыше двадцати спортивных объектов.