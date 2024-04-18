В Подмосковье продлили прием заявок на фестиваль «Город танцует в парках»

Подать заявку на Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» теперь можно до 21 апреля.

Сроки были продлены по многочисленным просьбам участников мероприятия, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Как рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева, всего за десять дней организаторы фестиваля получили свыше 1,1 тысячи заявок от танцевальных команд, причем не только из Подмосковья, но и других регионов России.

«Это говорит о важности проекта для тех, кто хочет получить профессиональную оценку жюри и выразить себя на сцене перед глазами тысяч зрителей», — подчеркнула она.

«Город танцует в парках», который проходит при поддержке областного Минкульта, дает возможность выступить любому танцевальному коллективу от двух до двадцати пяти человек. Возраст участников должен быть от десяти до двадцати пяти лет. Очный этап фестиваля состоится в мае в тридцати парках Подмосковья. Финал проекта пройдет в сентябре.

В этом году в состав жюри вместе с руководителем проекта — заслуженным артистом России и хореографом Егором Дружининым — вошли также хореографы Александр Могилев, Владимир Гудым и Виталий Уливанов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье обновят более десяти детских школ искусств и домов культуры.

*Возрастное ограничение 10+