В субботу, 12 июля, в Подмосковье пройдет гранд-финал конкурса «Мисс Королев», его организуют на территории «Duplex (Королев)» в 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Финалистками 2025 года стали Антонина Суслина, Татьяна Соловьева, Софья Размолодина, Аделина Белова и Мария Новикова.

В жюри конкурса войдут представители политической, общественной, культурной жизни города и бизнес-сообщества Королева. Председателем жюри конкурса является директор Дирекции конкурса Галина Жукова. Узнать другие подробности можно здесь.

Генеральным партнером конкурса стал бренд мобильной электроники и компьютерной техники PASSION. Среди официальных партнеров конкурса — мультибрендовый магазин женской одежды в Королеве Elena Store, шоу-рум Style Point королевского дизайнера женской одежды Алены Левандовской, основательницы авторского бренда Clotto, и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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