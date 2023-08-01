В Подмосковье пройдет конкурс на приготовление самого вкусного варенья

Традиционный ягодный фестиваль «Моя усадьба» состоится в парке усадьбы Фряново. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Организаторы позаботились, чтобы каждый участник и гость фестиваля, взрослые и дети пребывали в отличном настроении. К их услугам всю субботу будут работать множество интерактивных площадок. Песни, танцы, игровые зоны — на любой вкус.

Торговые ряды представят широкий спектр сладкой продукции. Опытные вареньевары пригласят на мастер-класс и дегустацию. В ходе всеобщего голосования станет известен победитель на приготовление самого лучшего клубничного варенья фестиваля «Моя усадьба».

Ранее сообщалось, что сотрудник учреждения «Мособлпожспас» выиграл чемпионат России по легкой атлетике.

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