В Подмосковье пройдет конкурс на приготовление самого вкусного варенья
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Традиционный ягодный фестиваль «Моя усадьба» состоится в парке усадьбы Фряново. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Организаторы позаботились, чтобы каждый участник и гость фестиваля, взрослые и дети пребывали в отличном настроении. К их услугам всю субботу будут работать множество интерактивных площадок. Песни, танцы, игровые зоны — на любой вкус.
Торговые ряды представят широкий спектр сладкой продукции. Опытные вареньевары пригласят на мастер-класс и дегустацию. В ходе всеобщего голосования станет известен победитель на приготовление самого лучшего клубничного варенья фестиваля «Моя усадьба».
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