В спортивном комплексе в Целеево (Дмитровский городской округ) в субботу состоится один из самых престижных турниров «Лукойл. Кубок Федерации», информирует региональное Министерство культуры и туризма.

Организаторы подготовили интересную и разнообразную программу для зрителей, которые должны стать участниками действа. Самые активные будут награждены памятными призами. По традиции в поло, во время большого перерыва между чаккерами (игровыми таймами) все зрители приглашаются прогуляться по игровому полю, чтобы заделать поврежденные от копыт участки газона и попробовать найти «счастливую подкову».

Конное поло является старейшей игрой с мячом — первый матч состоялся еще в пятом веке до нашей эры.

Московский Поло Клуб играет ключевую роль в продвижении конного поло в России, развитии событийного и спортивно-развлекательного туризма в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в Подмосковные волонтеры сошьют постельное белье для госпиталя СВО.