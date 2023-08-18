В Подмосковье пройдет престижный турнир по конному поло
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
В спортивном комплексе в Целеево (Дмитровский городской округ) в субботу состоится один из самых престижных турниров «Лукойл. Кубок Федерации», информирует региональное Министерство культуры и туризма.
Организаторы подготовили интересную и разнообразную программу для зрителей, которые должны стать участниками действа. Самые активные будут награждены памятными призами. По традиции в поло, во время большого перерыва между чаккерами (игровыми таймами) все зрители приглашаются прогуляться по игровому полю, чтобы заделать поврежденные от копыт участки газона и попробовать найти «счастливую подкову».
Конное поло является старейшей игрой с мячом — первый матч состоялся еще в пятом веке до нашей эры.
Московский Поло Клуб играет ключевую роль в продвижении конного поло в России, развитии событийного и спортивно-развлекательного туризма в Подмосковье.
Ранее сообщалось, что в Подмосковные волонтеры сошьют постельное белье для госпиталя СВО.