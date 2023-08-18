Подмосковные волонтеры сошьют постельное белье для госпиталя СВО

В Ивантеевке (городской округ Пушкинский) волонтеры организации «Партизаны. Шьем для наших» изготовят 200 комплектов постельного белья для госпиталя, где лечатся бойцы СВО.

Инициатором патриотической акции стала Татьяна Козмерчук. Она профессионально занимается пошивом штор. Но когда идет специальная военная операция, не смогла остаться в стороне и решила оказать посильную помощь. Начиналось все с пошива 50 балаклав по просьбе знакомого солдата. Теперь дело поставлено на производственный поток.

Татьяне Козмерчук помогают неравнодушные жители Ивантеевки и московский фонд Юлии Витязевой «Своих не бросаем».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустят производство изделий для микроэлектроники.