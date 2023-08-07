В Подмосковье пройдет семейный фестиваль для любителей искусства

В Усадьбе Захарово музея-заповедника А. С. Пушкина и парке Захарово (Одинцовский городской округ) пройдет традиционный литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Как отмечают в региональном Министерстве культуры и туризма, в семейном празднике примут участие любители музыки, литературы, истории, театра, русской национальной кухни. Программа предусматривает широкий спектр мероприятий — будут открыты 50 точек по интересам.

Фестиваль устраивается уже в восьмой раз и за прошедшее время стало большим событием в культурной жизни. Год назад он собрал более 15 тысяч участников и зрителей. Большой наплыв гостей ожидается и на этот раз.

Инициаторы фестиваля, который пройдет 19 августа, режиссер Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.

Ранее сообщалось, что подмосковные спортсменки выиграли медали чемпионата России по пляжному регби.

Вход свободный.

0+