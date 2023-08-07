В Подмосковье пройдет семейный фестиваль для любителей искусства
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
В Усадьбе Захарово музея-заповедника А. С. Пушкина и парке Захарово (Одинцовский городской округ) пройдет традиционный литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Как отмечают в региональном Министерстве культуры и туризма, в семейном празднике примут участие любители музыки, литературы, истории, театра, русской национальной кухни. Программа предусматривает широкий спектр мероприятий — будут открыты 50 точек по интересам.
Фестиваль устраивается уже в восьмой раз и за прошедшее время стало большим событием в культурной жизни. Год назад он собрал более 15 тысяч участников и зрителей. Большой наплыв гостей ожидается и на этот раз.
Инициаторы фестиваля, который пройдет 19 августа, режиссер Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.
Ранее сообщалось, что подмосковные спортсменки выиграли медали чемпионата России по пляжному регби.
Вход свободный.
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