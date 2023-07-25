В Подмосковье прошел фестиваль колокольных звонов

Традиция колокольного звона успешно поддерживается в Подмосковье. Фестиваль-2023 имел 16-й порядковый номер. Впервые в нем участвовали 11 звонарей, включая гостя из Белоруссии. Некоторые приезжают в Казанский храм каждый год, ощущая необыкновенную духовную ауру и вдохновение.

В рамках фестиваля прошли выступления коллективов художественной самодеятельности, исполнившие духовные произведения.

Ранее сообщалось, что известный подмосковный футбольный клуб сменил название.