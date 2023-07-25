В Подмосковье прошел фестиваль колокольных звонов
Фото: [Ирина Моисеева]
Традиционный фестиваль колокольного искусства «Раменские звоны» состоялся в Казанском храме.
Традиция колокольного звона успешно поддерживается в Подмосковье. Фестиваль-2023 имел 16-й порядковый номер. Впервые в нем участвовали 11 звонарей, включая гостя из Белоруссии. Некоторые приезжают в Казанский храм каждый год, ощущая необыкновенную духовную ауру и вдохновение.
В рамках фестиваля прошли выступления коллективов художественной самодеятельности, исполнившие духовные произведения.
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