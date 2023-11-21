В Подмосковье прошел финал чемпионата России по футболу среди игроков весом за центнер

В подольском спорткомплексе «Юность» состоялась финальная стадия чемпионата России по футболу среди игроков весом свыше 100 килограммов.

Спор за награды вели шесть команд. Главный приз завоевал коллектив «Фряново». Второе место досталось «Снежному миру» из Павловского Посада, третье — команде «Гребнево» из городского округа Щелково. Острую конкуренцию призерам составил «Витязь» из Подольска, но в итоге остался четвертым.

Ранее сообщалось, что в Московской области откроются более 180 ледовых катков.