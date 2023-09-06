В Подмосковье прошел розыгрыш Кубка губернатора по шахматам

Определены победители и призеры шахматных финалов Кубка губернатора Московской области и Кубка Сергея Карякина, а также супертурнира «Подмосковные Королевы» на призы бизнесмена Андрея Ковалева, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Соревнования прошли в Усадьбе Гребнево (городской округ Щелково) с участием свыше 700 шахматистов. За главные призы в шести категориях губернаторских соревнований боролись лучшие игроки муниципальных этапов в своих городских округах. Среди победителей — Лев Болотин (Воскресенск), Захар Галимов (оба – Воскресенск), Максим Лихачев (Сергиев Посад), Артем Бардык (Мытищи), Максим Гаврилов (Фрязино), Борис Разов (Сергиев Посад).

По итогам финала определены победители среди городских округов в общекомандном зачете. Первое место заняла команда Серпухова, за ней в призовой тройке шахматисты Дубны и Фрязина.

Отметим, что шахматные партии участников, организованные с использованием беспроводных электронных досок, транслировались на больших экранах. Ведущим финальных соревнований в Усадьбе Гребнево был знаменитый шахматный комментатор, международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Ранее сообщалось, что взрывотехники «Мособлпожспаса» обезвредили боеприпасы в Королеве и Одинцове.