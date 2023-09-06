Взрывотехники «Мособлпожспаса» обезвредили боеприпасы в Королеве и Одинцове

Специалисты группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» уничтожили три взрывоопасных предмета в Одинцовском округе и городском округе Королев.

Главный эксперт ПСО-2 Александр Михайлин пояснил, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» за помощью обратились жители, которые обнаружили подозрительные находки, похожие на боеприпасы.

Две ручные гранаты были обнаружены в лесном массиве возле деревни Труфановка (Одинцовский округ). В садовом товариществе «Энергия-1» (Королев) нашли артиллерийский снаряд. Все боеприпасы оказались времен Великой Отечественной войны. В специальном контейнере они были вывезены и обезврежены.

Ранее сообщалось, что женская баскетбольная команда из подмосковных Химок поборется за Кубок России.