В Подмосковье прошла экстремальная спортивная гонка

В серпуховском спорткомплексе «Красные крылья» впервые состоялись соревнования по экстремальным видам спорта с участием 19 коллективов.

В составе команд, состоящих из пяти человек, обязательно должны были выступать две девушки. Участникам необходимо было преодолеть 14 препятствий: подъемы и спуски, «паутину», «мышеловку», после чего начинался подъем тяжестей.

Победителей наградили призами и подарочными наборами от администрации Серпухова, а также сертификатами от спонсоров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начато строительство новых тротуаров на региональных дорогах.