В Подмосковье на региональных дорогах началось строительство новых тротуаров

В Московской области приступили к обустройству тротуаров вдоль региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Минтрансе Подмосковья пояснили, что для безопасности пешеходов тротуары будут оборудованы барьерными и пешеходными ограждениями, а для комфортного передвижения маломобильных граждан — тактильной плиткой, съездами или пониженным бордюрным камнем.

Наибольший объем работ проводится в Орехово-Зуеве – здесь обустроят 5,5 километров тротуаров. Всего до конца года в области будет построено более 60 километров новых тротуаров и отремонтировано 80 километров.

Ранее сообщалось, что более 250 тысяч человек стали участниками проекта «Завтрак в Подмосковье».