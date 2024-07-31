В Подмосковье реализуют областную программу модернизации библиотек

Центральные библиотеки в Пущино, Рузе, Долгопрудном и Лыткарино готовятся открыть свои пространства после обновления в рамках областной программы по модернизации библиотек уже этой осенью. Об этом заявили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что библиотечная сеть Подмосковья самая обширная в стране. Она насчитывает более девятисот двадцати библиотек. Благодаря работе цифрового сервиса «Библиотеки Подмосковья», с помощью которого можно зарегистрироваться и заказывать книги в любой библиотеке области, получать нужную литературу стало еще удобней.

Примечательно, что жители региона приходят в библиотеки не только за книгами, здесь также можно найти занятие на любой вкус и возраст. Кружковая деятельность разделена на два направления: «Умней в библиотеке» — это игротеки, шашки, шахматы, Го и другие развивающие активности; «Твори в библиотеке» объединили анимационные, театральные и творческие студии. На сегодняшний день в подмосковных библиотеках работает всего более 800 кружков и студий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с новосельем семью Мякотиных из городского округа Солнечногорск, которая стала участником программы переселения из аварийного жилья.