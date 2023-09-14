В Подмосковье реставрируют Бобренев монастырь
Фото: [Главное управление культурного наследия МО]
Продолжаются работы по реставрации Западного братского корпуса Ансамбля Бобренева монастыря в городском округе Коломна.
В настоящий момент выполняется расчистка поверхностей фасадов, вычинка кирпичной кладки, инъектирование трещин, идет восстановление крылец. Работы выполняются на должном уровне качества и соответствуют ранее согласованным проектным решениям.
Ансамбль Бобренева монастыря был основан в 1381 году и считается старейшей монашеской обителью на территории Коломенского района.
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