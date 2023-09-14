В подмосковном Минэкологии заверили, что Дубровицкий лес станет чище

В настоящее время в заказнике скопилось много неликвидной древесины. Как отмечает региональный министр экологии и природопользования Тихон Фирсов, это опасно не только рисками возгорания, но и распространением гниения и болезнетворных организмов на здоровую растительность. Поэтому принято решение о вывозе и утилизации аварийной растительности. Разумеется, это будет сделано максимально осторожно, с учетом всех ограничений режима особой охраны.

Тихон Фирсов также напомнил, что под контролем Минэкологии в заказнике ведется благоустройство, направленное на развитие экологического туризма и отдыха. В ходе благоустройства здесь должны появиться брендированный вход, экопарковка, пункт проката лыж и лыжероллеров, спортплощадки. Площадь заказника планируют увеличить с 561 гектаров до 577.

Ранее сообщалось, что Мособлконтроль заявил о росте эффективности производства в Подмосковье.