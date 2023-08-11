В Подмосковье широко отметят День физкультурника

Массовое мероприятие «БОКСЗАСПОРТ» под эгидой Международных Игр Дружбы пройдет в центре Серпухова и на пляже берега Оки. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Ожидается, что в различных состязаниях выступят 30 тысяч человек. Организаторы заявили отличный призовой фонд — 20 миллионов рублей.

Фестиваль откроет его идейный вдохновитель, президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев. Затем состоится «БОКСЗАБЕГ» в 12-ти возрастных категориях среди профессионалов и всех желающих.

Впервые в истории города пройдут соревнования по вейкборду. А еще будут пляжные варианты футбола и волейбола, перетягивание каната, силовое троеборье и многое другое. Мастер-класс по силовому экстриму проведет 8-кратный чемпион России по тяжёлой атлетике Михаил Кокляев.

Ранее сообщалось, что натуральный сидр из Подмосковья стал призером престижного международного конкурса.