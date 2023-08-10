Натуральный сидр из Подмосковья стал призером престижного международного конкурса

Сидроделы из деревни Трубачеевка (Одинцовский городской округ) успешно выступили на международном конкурсе GLINTCAP. Подмосковный напиток стал бронзовым медалистом в номинации «Современный сидр — сухой».

Как отмечает владелица сидродельни Ольга Ефимова, натуральный напиток готовится без сахара, вредных консервантов и химических добавок. Яблоки тщательно отбираются вручную, из них вырезаются все пятна и только после этого фрукт отправляется на дробление. В этом случае качество гарантировано.

Производители сидра из Трубачеевки воспользовались программой губернатора «Фермер Подмосковья» и приобрели 30 гектаров земельных угодий, чтобы разбить яблоневый сад. Это значит, что уже в недалеком будущем объемы продукции увеличатся.

В подмосковном Чехове состоится женский международный турнир по гандболу.