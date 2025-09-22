В Подмосковье скончался отец актера Юры Борисова

Известный российский актер Юра Борисов экстренно прервал съемки издалека и срочно вылетел в Москву в связи с кончиной отца. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на источник звездных обозревателей из «СтарХит».

Как выяснилось, Александр Борисов скончался в больнице подмосковной Балашихи после продолжительной болезни — предварительной причиной смерти стала онкология.

Инсайдеры подтверждают, что актер полностью отменил все текущие съемки, чтобы успеть на прощание с отцом. Для Борисова это стало серьезным ударом — по данным источников, его отец долгое время плохо себя чувствовал и боролся с коварной болезнью.

Кремация и похороны прошли 22 сентября в закрытом формате с участием только ближайших родственников.

На ближайшее время, по предварительным сведениям, Борисов взял паузу в профессиональной деятельности, чтобы сосредоточиться на поддержке семьи. Сам он не комментировал произошедшее горе.

Ранее сообщалось, что звезда «Аноры» Юра Борисов снимется в фильме о ChatGPT.