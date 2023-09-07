В Подмосковье соревнуются пожарные России и Белоруссии

В поселке Софрино (Пушкинский городской округ) стартовали соревнования лесных пожарных из России и Белоруссии.

Как отмечает начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Дмитрий Селин, конкурс посвящен обмену опытом в области тушения лесных пожаров, выявлению лучших специалистов. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко подчеркивает, что этот конкурс продолжается уже девять лет и собирает вместе коллег, которые отличились в тушении пожаров. Среди них идет очень полезное, профессиональное общение.

Добавим, что соревнования проходят на учебно-тренировочной базе федерального резерва парашютистов и десантников.

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