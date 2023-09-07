В подмосковной Балашихе увеличился рост социально-экономических показателей

Социально-экономические показатели городского округа Балашиха демонстрируют рост по итогам семи месяцев 2023 года.

Как отмечает министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина, объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг) превысил 85 миллиардов рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 112,7 процента. Значительное влияние на положительную динамику объема отгрузки оказали логистика (+52,8 процента), строительство (+44), обрабатывающие производства (+18,6).

За первое полугодие 2023 года объем инвестиций в основной капитал составил 18,4 миллиарда рублей, показав рост на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За шесть месяцев среднемесячная начисленная заработная плата превысила 82 тысячи рублей. Темп роста по сравнению с январем-июнем 2022 года — 110,8 процента.

Ранее сообщалось, что жители подмосковного Раменского смогут сами выбрать формат возмещения ущерба от разрушений БПЛА.