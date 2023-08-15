В Подмосковье состоится крупнейший мотофестиваль
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
На территории оздоровительного комплекса «Бор» (городской округ Домодедово) в ближайшие пятницу и субботу пройдет традиционный мотофестиваль «Biker Brothers Festival».
Как отмечают в региональном Министерстве культуры и туризма, организаторы подготовили насыщенную и разнообразную программу. Перед зрителями выступят девять музыкальных ансамблей. Отдельно в рамках специального проекта Star kids гостей фестиваля порадуют более тридцати юных талантов. Для детей предусмотрены бесплатные аттракционы.
Ожидается, что большой интерес вызовет выставка редких автомобилей. В завершение фестиваля в лотерее будет разыгран мотоцикл Benelli Leoncino 500.
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