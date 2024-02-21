В Подмосковье состоится почти 500 мероприятий, посвященных Масленице

Во всех городских округах Подмосковья пройдет свыше 500 мероприятий, посвященных Масленице, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Праздничные гуляния состоятся на различных площадках, в том числе в парках культуры и отдыха, у домов культуры, на площадях, в скверах. Ожидается, что участие в мероприятиях примут свыше двух сотен тысяч человек.

Так, например, в Щелковском парке культуры и отдыха гостей ждут мастер-классы, соревнования по перетягиванию каната и метанию валенка, народные игры по мотивам русских сказок и дегустация блинов.

В Домодедово в парке «Елочки» будут работать интерактивные локации, фотозоны, пройдет концерт, а в парке Талалихина в Подольске планируется масштабный праздник с народными песнями, конкурсами, ярмаркой умельцев и катанием на лошадях.

В Наташинском парке в Люберцах гостей ждут русские забавы и игры, в том числе бой подушками на бревне и боулинг матрешками, также состоится семейное соревнование по выпеканию блинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе создаются пять индустриальных парков нового формата.

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