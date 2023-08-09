В Подмосковье состоится «Шаляпин-фестиваль»
Фото: [https://welcome.mosreg.ru]
В Сергиевом Посаде в субботу пройдет музыкальный фестиваль, посвященный 150-летним юбилеям певца Федора Шаляпина и композитора Сергея Рахманинова.
Сцена будет установлена в Храмовом комплексе Казанской иконы Божьей матери в селе Гагино. Как сообщили в областном Министерстве культуры и туризма Московской области, для зрителей подготовили концертные программы артисты Большого театра и другие творческие коллективы. В этот день также будут открыты выставки, посвященные великим музыкантам, работать интерактивные площадки. Организаторы не сомневаются, что интересно будет всем — взрослым и детям.
Вход свободный.
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