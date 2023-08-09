Подмосковные строители восстановили многоэтажный дом в Мариуполе

В Приморском районе Мариуполя (Донецкая Народная Республика) силами подмосковных ремонтных коллективов проведен капитальный ремонт жилого дома, пострадавшего в ходе боевых действий в 2022 году.

В здании заменены кровля, окна, поручни лестниц в подъездах, стояки водоснабжения, установлены новые двери в подъездах и тамбура. Устранены проблемы с канализацией и центральным отоплением. Подмосковный Фонд капитального ремонта своевременно сдал дом приемной комиссии. Контроль за процессом восстановления объекта вели специалисты областного Управления технического надзора капитального ремонта» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».

Ранее сообщалось, что подмосковный росгвардеец предотвратил трагедию на МКАД.