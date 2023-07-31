В Подмосковье состоялся необычный легкоатлетический пробег

В Лобне любители бега приняли участие во всероссийском конкурсе «Покажи свой парк».

Дистанцию пять верст кроссмены преодолевали в различных головных уборах и экипировке. Были строительные каски, казахстанские шапки, шлемы для страйкбола, шляпы и многое другое. Наиболее оригинальным нарядом отличался Александр Черноусов, который облачился в альпинистское снаряжение.

Видеоролик о забеге будет отослан в жюри конкурса, финал которого пройдет осенью.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске решают проблему пробок на оживленных трассах.