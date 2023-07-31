В подмосковном Красногорске решают проблему пробок на оживленных трассах

В Красногорске на пересечении улицы Речной и Волоколамского шоссе возводится надземный пешеходный переход.

По сообщению регионального Минтранса, специалисты закончили монтаж пролетных строений длиной 36 и 44 метров. В скором времени аналогичные работы будут проведены на Волоколамском шоссе. Параллельно ведется передвижка инженерных коммуникаций, обновляется светофор.

Этот ключевой участок трассы ведет к платформе Павшино МЦД-2. Ежедневно переходом пользуются более 45 тысяч человек. Надземный мост позволит сократить пробки в час пик, сделает безопасным переход дороги. Сдача объекта запланирована в третьем квартале этого года.

Ранее сообщалось, что подмосковная команда выиграла первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту.