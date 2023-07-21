В Подмосковье состоятся гонки суперкаров

На трассах комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark в Раменском будут разыграны награды фестиваля автогонок «Московская миля 2023».

На старт выйдут мощные суперкары в дисциплине дрэг-рейсинг. Фестиваль прочно вошел в официальный спортивный календарь, от него традиционно ждут праздника скорости. Параллельно организаторы выполняют благородную миссию — заинтересовать гонщиков профессионально заняться автоспортом и прекратить нелегальные заезды.

Для перевозки членов оргкомитета компания «Ранд-Транс» предоставила на предстоящий уик-энд комфортабельную 20-местную газель.

Ранее сообщалось, что сборная Московской области выиграла первенство России по пожарно-спасательному спорту.