В старинной усадьбе подмосковного Долгопрудного сделают музей

Здание из кирпича, выстроенное в мавританском стиле, с башенкой, балконом и превосходно сохранившейся винтовой лестницей известно всему городу и является любимым объектом для фотосессий. Последним владельцем усадьбы в дореволюционный период был чайный магнат, купец Александр Кузнецов.

Муниципальным бюджетом Долгопрудного были профинансированы геодезические, геологические, гидрологические, экологические и прочие исследовательские работы. Теперь предстоит работа по включению проекта в региональные или федеральные программы для возможного софинансирования.

Как отмечает директор Долгопрудненского историко-художественного музея Надежда Белолипская, проектом реконструкции предусмотрены выставочные залы для постоянных и временных экспозиций, а также многофункциональные мультимедийные залы.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелкове модернизируются крупные очистные сооружения.