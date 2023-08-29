В старинной усадьбе подмосковного Долгопрудного сделают музей
Фото: [Группа «Типичный Долгопрудный»]
В Долгопрудном завершены проектно-изыскательные работы по реконструкции усадьбы Мысово.
Здание из кирпича, выстроенное в мавританском стиле, с башенкой, балконом и превосходно сохранившейся винтовой лестницей известно всему городу и является любимым объектом для фотосессий. Последним владельцем усадьбы в дореволюционный период был чайный магнат, купец Александр Кузнецов.
Муниципальным бюджетом Долгопрудного были профинансированы геодезические, геологические, гидрологические, экологические и прочие исследовательские работы. Теперь предстоит работа по включению проекта в региональные или федеральные программы для возможного софинансирования.
Как отмечает директор Долгопрудненского историко-художественного музея Надежда Белолипская, проектом реконструкции предусмотрены выставочные залы для постоянных и временных экспозиций, а также многофункциональные мультимедийные залы.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелкове модернизируются крупные очистные сооружения.