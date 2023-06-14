В Подмосковье стартовали соревнования по софтболу летней Спартакиады учащихся России

В поселке Тучково Рузского городского округа начались игры турнира по софтболу. Соревнования проходят в рамках VII летней Спартакиады учащихся России.

На старт вышли 9 команд из Москвы, Подмосковья, Башкортостана и Свердловской области. Московскую область представляют игроки из Одинцова, Щелкова и Рузы. По мнению главного судьи турнира Николая Маркова, все три подмосковных коллектива имеют хорошие шансы войти в призовую тройку.

Спор за награды ведется в трех возрастных категориях (9-13 лет, 15-18, женщины).

Организаторы приурочили спартакиадные соревнования к Всемирному дню софтбола, который ежегодно отмечается 13 июня. В этот день в 1991 году Международный олимпийский комитет объявил о том, что женский софтбол будет включен в программу Игр, начиная с 1996 года.

Ранее мы сообщали, что метательницы ножа из подмосковного Пушкино выиграли награды первенства ЦФО.