В Подмосковье впервые пройдут скачки племенных лошадей на Кубок губернатора

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, эти состязания пройдут в регионе впервые и соберут более 100 лошадей орловской, русской, американской и французской рысистых пород. Общий призовой фонд составит семь миллионов рублей. Скакуны будут соревноваться на дистанциях 1600 метров и 2400, в зависимости от номинации и возрастной категории.

В рамках розыгрыша Кубка для поддержки отечественного коневодства и национальной породы орловского рысака, пройдет чемпионат России по типу и экстерьеру для лошадей орловской рысистой породы. Призовой фонд — 400 тысяч рублей.

Соревнования пройдут в субботу и воскресенье.

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