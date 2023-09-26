В Подмосковье впервые пройдут скачки племенных лошадей на Кубок губернатора

Культура и спорт

Фото: [АО «Росипподромы»]

Гонки племенных лошадей рысистых пород на Кубок губернатора Московской области состоятся на Раменском ипподроме.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, эти состязания пройдут в регионе впервые и соберут более 100 лошадей орловской,  русской,  американской и французской рысистых  пород. Общий призовой фонд составит семь миллионов рублей. Скакуны будут соревноваться на дистанциях 1600 метров и 2400, в зависимости от  номинации и возрастной категории.

В рамках розыгрыша Кубка для поддержки отечественного коневодства и национальной породы орловского рысака, пройдет чемпионат России по типу и экстерьеру для лошадей орловской рысистой породы. Призовой фонд — 400 тысяч рублей.

Соревнования пройдут в субботу и воскресенье.

Ранее сообщалось, что в Ленинском городском округе Подмосковья достроили жилой дом.

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