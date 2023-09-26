В Ленинском городском округе Подмосковья достроили жилой дом

Дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Возведение трех многоквартирных домов началось в 2016 году, но спустя три года приостановилось.

Для завершения строительства ООО «ИнвестСити» и ООО «ПСТ» заключили договор на управление данным проектом, застройщик и ПАО «Совкомбанк» подписали кредитные договоры на целевое финансирование строительства. В 2020 стройка возобновилась. Первый дом введен в эксплуатацию, строительство еще двух скоро будет завершено.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске построят производство упаковочной продукции.