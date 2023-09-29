В Подмосковье выбрали лауреатов премий Рождественского и Пришвина

В работе конкурсной комиссии принял участие замминистра регионального министерства культуры и туризма Олег Дядьков. Он поблагодарил членов жюри за популяризацию литературного творчества, сообщила пресс-служба ведомства.

В этом году на соискание премий было подано сто двадцать четыре заявки из тридцати восьми городских округов. Шестьдесят семь заявок поступило на премию Рождественского. Она вручается в двух номинациях — «Поэтический дебют» и «Зрелое перо». Еще пятьдесят семь заявок подали на премию Пришвина. У нее также две номинации — «Краеведческо-публицистические произведения» и «Художественные произведения».

Лауреаты получат денежное вознаграждение. Имена победителей объявят в течение месяца.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил участников конкурса «Учитель года России» за профессионализм.