В Подмосковье выбрали лауреатов премий Рождественского и Пришвина
Фото: [Московская губернская универсальная библиотека]
В Московской губернской универсальной библиотеке состоялось заседание конкурсных комиссий по присуждению областных литературных премий имени Роберта Рождественского и Михаила Пришвина.
В работе конкурсной комиссии принял участие замминистра регионального министерства культуры и туризма Олег Дядьков. Он поблагодарил членов жюри за популяризацию литературного творчества, сообщила пресс-служба ведомства.
В этом году на соискание премий было подано сто двадцать четыре заявки из тридцати восьми городских округов. Шестьдесят семь заявок поступило на премию Рождественского. Она вручается в двух номинациях — «Поэтический дебют» и «Зрелое перо». Еще пятьдесят семь заявок подали на премию Пришвина. У нее также две номинации — «Краеведческо-публицистические произведения» и «Художественные произведения».
Лауреаты получат денежное вознаграждение. Имена победителей объявят в течение месяца.
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