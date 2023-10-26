В Подмосковье завершается прием заявок на фестиваль «Голоса сердец»

В Подмосковье завершается прием заявок на областной фестиваль для детей и юношества «Голоса сердец», сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Цель мероприятия — поддержка и развитие творческой деятельности детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль организован Креативным бюро «Регион» при поддержке Минкульта Подмосковья и администрации Реутова.

Заявки на фестиваль принимаются до следующей среды. Принять участие в нем могут жители Подмосковья от семи до тридцати лет. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Фото: [ пресс-служба министерства культуры и туризма МО ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что в Подмосковье выросло число победителей финального этапа школьной олимпиады.

*Возрастное ограничение 7+