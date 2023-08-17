В следующий понедельник в Подмосковье завершается регистрация на Кубок Давида Берлина по уличному баскетболу. Команды, желающие принять участие в соревнованиях, могут зарегистрироваться на них по ссылке .

Турнир состоится в конце августа в Ногинске. Состязания пройдут в нескольких категориях: юноши и девушки 2011 года рождения и младше; юноши и девушки 2008–2010 годов рождения; мужчины и женщины 2004–2007 годов рождения; мужчины и женщины 1994–2003 годов рождения; мужчины и женщины 1989–1993 годов рождения; мужчины и женщины 1988 года рождения и старше, сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

Помимо этого, принять участие в соревнованиях могут и семейный команды. Ограничений по возрасту в этой категории нет, уточнили в ведомстве.

Турнир по уличному баскетболу «Кубок Давида Берлина» проходит в разных муниципалитетах Московской области с 2014 года.

Фото: [ пресс-служба министерства физической культуры и спорта МО ]

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что осенью в Люберцах откроется учебно-тренировочный комплекс академии физической культуры.