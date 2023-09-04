В подмосковной Балашихе завершается реконструкция старейшего стадиона

Капитальная реконструкция стадиона «Труд» в Балашихе вышла на финишную прямую. Специалистам осталось сделать всего десять процентов работ от общего объема.

Как отмечает пресс-служба регионального Минстроя, модернизация ведется в рамках нацпроекта «Демография». В двухэтажном здании ФОКа разместятся зал для игровых видов спорта, тренажерное помещение для силовых тренировок, раздевалки и душевые, тренерские комнаты, блок медицинских кабинетов, вспомогательные и административные помещения.

Стадион «Труд» был открыт в 1928 году. О его реконструкции просили жители, поэтому реконструкция объекта — долгожданное событие в городском округе.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове выступили артисты малых народов Камчатки, Якутии, Ямала.