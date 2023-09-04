В подмосковном Одинцове выступили артисты малых народов Камчатки, Якутии, Ямала

Коллективы проекта «Манящие миры. Этническая Россия» посетили Одинцово и познакомили местных жителей со своей самобытной культурой.

Каждый коллектив уникален, сохраняет традиции и обычаи своего народа. Как отмечает руководитель кочующего фестиваля Елена Тюрина, с концертами, мастер-классами, фотовыставками артисты проехали уже 42 региона. Особенно радует участников живой интерес, который проявляют к выступлениям дети.

Межрегиональный этнокультурный проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске 101-летнему ветерану ВОВ вручили знак почетного гражданина.