В подмосковной Электростали открывается модельная библиотека

В рамках национального проекта «Культура» здесь оборудованы класс для занятий по компьютерной грамотности для детей и взрослых, студия декоративно-прикладного творчества, семейный киноклуб, арт-холл. Для чтения созданы дополнительные комфортные места, улучшено пространство для демонстрации и хранения книг, а сам книжный фонд обновлен произведениями современных авторов, новыми изданиями классиков и школьной литературы, популярными книгами по саморазвитию и воспитанию детей.

До конца 2023 года в области после модернизации откроются еще две библиотеки, победившие в конкурсном отборе в рамках национального проекта «Культура». Это библиотека семейного чтения и досуга им. Маршака в Королеве и Центральная библиотека Ленинского городского округа. Всего в Подмосковье таких очагов культуры станет 17.

Ранее сообщалось, что в Особой экономической зоне Подмосковья открылась новая производственная площадка.