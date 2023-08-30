В Особой экономической зоне Подмосковья открылась новая производственная площадка
Фото: [АО «Эрба Рус»]
Компания «БиоМедикал Продакшн» будет выпускать диагностическое оборудование в ОЭЗ «Дубна».
Как отмечает региональное Министерство инвестиций, промышленности и науки, резидентом подмосковной ОЭЗ компания является три года. В создание ее производственной площадки компания АО «Эрба Рус» инвестировала в общей сложности 54 миллиона рублей. На предприятии будет создано 25 рабочих мест.
На предприятии будут выпускать различное оборудование для клинической лабораторной диагностики, а также расходные материалы и реагенты для такого оборудования. При выходе производства на проектную мощность здесь будет выпускаться до 200 тысяч единиц продукции в год.
Ранее сообщалось, что дорожники Подмосковья за сутки отремонтировали на трассах более 1,6 тысяч дефектов.