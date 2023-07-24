В подмосковной Электростали пройдет фотовыставка, посвященная хоккейной команде «Кристалл»
Фото: [Архив Александра Маякина]
Центральная городская библиотека имени Паустовского в Электростали станет местом для экспозиции «История 66 сезонов хоккейной команды «Кристалл».
Снимки профессиональных фотографов и любителей охватывают широкий период истории хоккея — моменты матчей и тренировок. В команде мастеров, которая была создана в 1949 году, выросли такие известные игроки, как олимпийский чемпион Анатолий Ионов, медалисты Олимпийских игр Евгений Ёркин, Виктор Пряжников, чемпионы мира Юрий Парамошкин, Виталий Прошкин, обладатель Кубка Гагарина Алексей Кудашов и многие другие.
Выставка откроется во вторник и продлится один месяц. Вход свободный.
Информационную поддержку событию оказало Министерство культуры и туризма Московской области.
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