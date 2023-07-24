В Подмосковье стало меньше жалоб на работу лифтов, уборку и освещение подъездов

В Центре управления регионом за прошедшую неделю зафиксировано снижение количества жалоб на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает Госжилинспекция Московской области.

Единая диспетчерская служба Московской области (ЕДС МО) приняла семь тысяч заявок, из которых удовлетворены 4,2 тысячи. Остальные будут закрыты в ближайшее время. Отмечено, что на 10 процентов стало меньше жалоб на уборку подъездов. Особенно в этом плане улучшилась ситуация в Электростали, Коломне, Власихе, Ступине, Реутове, Лыткарине — всего в 30 муниципальных образованиях. Не поступило жалоб из Электрогорска, ЗАТО Восход, Краснознаменска и других территорий.

Снижение заявок в регионе произошло также на ремонт лифтов и освещения подъездов.

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