В подмосковной Коломне отреставрируют старинный дом

Это здание является древнейшим из известных гражданских сооружений города. Судя по типологическим признакам, дом был построен в конце XVII – начале XVIII веков, и выполнял функции административного здания. Внутри него могла располагаться приказная изба или казначейская палата.

На протяжении своего существования памятник претерпел ряд существенных изменений. Первая крупная перестройка была осуществлена в середине XVIII века и коснулась, в основном, перепланировки интерьера. Здание было приспособлено под функции жилого дома. В 1957-1958 года проводилась ремонтно-реставрационные работы Московской областной реставрационной мастерской.

Ранее сообщалось, что для детской областной больницы в Красногорске будет приобретено новое оборудование.